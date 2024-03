Lazio, Zauri: "Ecco il punto debole. Luis Alberto? Non ha mai peccato, ma..."

In vista di Lazio-Udinese, Il Messaggero Veneto ha intervistato Luciano Zauri per fare il punto sul momento di entrambe le squadre. Queste le considerazioni: “Entrambe stanno disputando un campionato che non immaginavano di vivere: i biancocelesti volevano stare nel gruppo delle prime, i bianconeri contavano di puntare a una salvezza tranquilla. In generale i risultati negativi tolgono certezze, ma devo dire che con il Milan ho visto una buona Lazio. Non meritava di perdere”.

“Dal punto di vista tattico può aiutare il fatto che la squadra di Sarri debba prendere in mano l’incontro, un atteggiamento che ha comunque, a prescindere dall’avversario: porta tanti uomini oltre la linea della palla, è offensiva. E per un team come quello bianconero, basato sulle ripartenze, questo può essere un aspetto positivo, ma è certo che servirà coraggio: l’Udinese dovrà andare oltre al solo sviluppo della fase difensiva, provando a incidere quando avrà la palla”.

“Un punto debole dei laziali? In alcuni incontri la squadra ha avuto qualche difficoltà a centrocampo. Se Luis Alberto dal punto della personalità dimostrata non ha mai peccato, anzi, dall’altro lato sotto il profilo delle prestazioni talvolta non è stato il giocatore che conosciamo. In mezzo poi non è mai stato trovato il terzetto base, ragion per cui la squadra in alcune circostanze ha fatto un po’ fatica”.

