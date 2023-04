Lazio, Zauri: "Il lavoro premia sempre, credevo in un'annata importante"

Fonte: Lazio Style Channel

Luciano Zauri vivrà da vicino Lazio - Torino. L'ex biancoceleste è all'Olimpico ed è stato intercettato dal canale ufficiale del club per un parere sul percorso della squadra di Sarri: "Se mi aspettavo una Lazio così? Onestamente conosco il valore del mister, della società e dei ragazzi. È chiaro che il secondo posto non credevo si potesse concretizzare, ma un'annata importante certamente sì. Il lavoro premia sempre, se abbinato a calciatori di assoluto valore. Non è ancora fatta, il percorso è ancora difficile, ma le basi per arrivare ci sono. Ogni domenica è decisiva e ogni passo falso potrebbe essere decisivo. La squadra non deve mollare. Non manca moltissimo, ma serve ancora qualcosa".

LAZIALITÀ - "Non dimentico mai ciò che ho vissuto qui. Abito a Roma, mio figlio tifa Lazio e gioca nella Lazio. È molto facile per me essere attaccato all'ambiente".