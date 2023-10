Lazio, Zauri: "Immobile ha calciato come i grandi campioni. Guendouzi alla Milinkovic? Vi dico che..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Nella trasmissione di Francesco Scarcelli su Radio Roma Sound 90 FM è intervenuto l'ex calciatore della Lazio Luciano Zauri. Tanti i temi toccati, dalla vittoria dei biancocelesti contro la Fiorentina al ruolo di Ciro Immobile. Ecco il suo pensiero: "Grande vittoria, anche se con una prestazione non troppo brillante, ma il risultato non è un dettaglio, perché la Fiorentina è una buonissima squadra. La sua classifica non è un dettaglio, giocano un gran calcio, ogni tanto cala e ha delle problematiche, ma è una squadra ben allenata. Chi entra ha la stessa responsabilità che ha chi parte dal 1' minuto. più volte abbiamo detto che quest'anno la rosa è più lunga e Sarri ha più scelte di qualità e i risultati lo confermano. Per ora anche i subentranti stanno facendo bene."

Su Immobile: "Ha calciato un rigore pesantissimo con la freddezza dei grandi campioni. Mi auguro che questo gol lo aiuti a risprendersi perché la Lazio ha bisogno di lui, è il capitano."

Guendouzi come Milinkovic? "Milinkovic era un campione che spesso decideva le partite da solo con una sua giocata. Adesso la Lazio non lo ha più ma ha sopperito alla perdita del serbo con più giocatori che si completano a vicenda e quando vengono sostituiti hanno giocatori validi che prendono il loro posto. Sia Guendouzi sia Luis Alberto hanno cambi validi in Vecino e Kamada."

Sullo stile di gioco: "Si, sembra molto simile a quello dello scorso anno, però cambiano le caratteristiche dei giocatori ed è quello che fa sembrare che il gioco cambi, in realtà sono gli interpreti a cambiare. Guendouzi e Luis Alberto sono i due più di qualità, gli altri come Vecino e Cataldi o anche Rovella alzano l'intensità e mantengono la qualità costante. È molto importante per la Lazio avere tutte queste alternative."

Sulla difesa e sugli esterni: "Si bisogna tenere botta, attualmente ci sono solo Romagnoli e Patric, Gila non rientra nelle rotazioni e quindi ha le scelte obbligate. Ogni stagione è a sé. Poi la qualità degli esterni della Lazio non si discute, vanno messi in condizioni migliori, sia la fase difensiva che quella offensiva funzionano se funziona tutta la squadra, quindi se gli esterni ricevono pochi palloni è difficile esprimersi al meglio. La Lazio funziona un po' a tratti."

Sulla corsa scudetto: "Inter, Juve e anche il Milan, per lo scudetto sarà una bella lotta. La Juve è meno attrezzata ma non ha le coppe, può essere sicuramente avvantaggiata. Vedo l'Inter avanti però."