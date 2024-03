Lazio, Zauri: "Le dimissioni di Sarri una sconfitta per tutti"

Sono ore piuttosto concitate in casa Lazio che da ieri non ha più Maurizio Sarri come allenatore. Il tecnico toscano, dopo il ko contro l'Udinese, ha deciso di dimettersi e al suo posto al momento a guidare i biancocelesti ci sarà il suo vice Giovanni Martusciello.

In merito alla decisione presa da Sarri queste le parole dell'ex capitano Luciano Zauri nel corso di ‘Cose di calcio' su Cusano Italia Tv: "Quando un allenatore è esonerato o addirittura va via dando le dimissioni è una sconfitta per tutti perché il famoso comandante che abbandona la nave non è mai una cosa bella da vedere. Evidentemente avrà avuto i suoi buoni motivi e una volta usciti in Champions sono venuti fuori tutti i problemi. In campionato malissimo, adesso c’è ancora in ballo la Coppa Italia, una classifica ancora da migliorare, ma insomma un mostro sacro come Sarri non ci è riuscito”.

"Quando ero alla Lazio durante il mio primo anno, nel 2003-2004, era una grandissima squadra che aveva finito la stagione vincendo la Coppa Italia. A giugno di quell’anno la Lazio è fallita, per cui ci siamo ritrovati a dover fare un campionato per lottare per la salvezza. Di lì a poco arrivò Lotito. Oggi, a distanza di pochi mesi, si è passati da un entusiasmo incredibile per un secondo posto e un grande calcio a una squadra quasi irriconoscibile".