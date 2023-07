Lazio, Zauri: "Questo mi auguro per Sarri. Lotito? Al suo arrivo era..."

Intervenuto ai microfoni di TMW, per parlare della sua avventura all’Hamrun Spartans, Luciano Zauri è stato interpellato anche sulla Lazio. Dalla stagione che si è conclusa al presidente Lotito, passando per l’addio di Tare. Questi gli argomenti affrontati: “Ha approfittato delle difficoltà di qualche squadra, sulla carta la Lazio non partiva tra le primissime ma poi il campo ha detto questo e la Lazio ha meritato di arrivare seconda. Sarri come sempre al secondo anno mette in campo qualcosa di più, la sua difesa è stata tra le migliori e nonostante un Immobile a mezzo servizio è arrivato secondo. Ora mi auguro abbia qualcosina dal mercato, questa squadra si deve assolutamente rinforzare perché non può uscire troppo presto dalle competizioni europee”nni

“Tare iniziò l'avventura da direttore sportivo tra lo scetticismo generale ma poi ha mostrato competenza. Vediamo adesso come Sarri interpreterà questo ruolo di allenatore-manager che in Italia è inusuale. Non è mai semplice fare mercato nel mondo Lazio”

“È cambiato molto negli anni. Al suo arrivo mostrò subito grande ambizione, ma doveva ancora calarsi nella parte. Negli anni successivi l'ha fatto benissimo, anche grazie all'aiuto di Tare"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE