Lazio, Zauri: "Sarà una gara aperta. Ma c'è una squadra favorita..."

Sabato la Lazio è attesa dal primo big match del girone di ritorno. Allo Stadio Olimpico di Roma la squadra di Sarri ospiterà l'Atalanta di Gasperini, in una sfida Champions dal valore altissimo. Intervenuto ai microfoni del Corriere di Bergamo, il doppio ex Luciano Zauri ha presentato la sfida della ventiduesima giornata: "L’Olimpico, lo stadio di casa dà sempre una marcia in più e una in meno agli ospiti, per questo penso che sarà una gara bella, aperta e ricca di gol, se devo dire una favorita penso che al 51% la vincerà la Lazio. Uomini chiave? Lookman e Højlund, mi piacciono molto, sono dei profili interessanti per le qualità sotto porta e per la giovane età”.