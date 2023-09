Lazio, Zauri: "Sarri grande allenatore. Ho grande fiducia, ma l'anno scorso..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una vittoria contro la Juventus regalerebbe alla Lazio una dose importante di entusiasmo, necessaria per archiviare le due sconfitte contro Lecce e Genoa. I biancocelesti in queste due settimane di sosta per le nazionali, hanno lavorato per preparare al meglio la partita, ultimando il tutto da mercoledì, quando Sarri ha avuto l'intera rosa a disposizione. Intervenuto ai microfoni di News.Superscommesse, l'ex terzino Luciano Zauri ha parlato dell'inizio della Lazio e della partita di domani:

"La Lazio è partita male nonostante le due gare non fossero proibitive, ma il campo ha dimostrato ancora una volta che non c’è nulla di scontato. Poi, però, dopo le due brutte sconfitte è arrivata la bella prova di Napoli, per una squadra che comunque parte con tante cose buone in questa stagione: su tutte c’è la permanenza di Sarri, grande allenatore. Grande fiducia in lui, sarà difficile per me ripetere il cammino straordinario dell’anno scorso, ma ha comunque le carte in regola per provare ad arrivare tra le prime quattro".

"Juve-Lazio da dentro o fuori? Presto per parlarne"

"Ora è un po’ presto per parlare di dentro-fuori. Sicuramente è una partita molto importante, molto sentita, si affrontano due squadre che stanno facendo comunque bene, perché la Lazio con la vittoria di Napoli si è decisamente rilanciata. Quindi sarà una partita tra due grandi squadre ma ancora assolutamente non decisiva".