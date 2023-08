Lazio, Zavaglia: "L'unica che potrebbe fare questo, ma i giocatori..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Il mercato sta per terminare e è tempo di bilanci. Ha fatto il suo, ai microfoni di TMW, il procuratore Franco Zavaglia. Queste le considerazioni: "Che cosa mi aspetto da questa parte finale del calciomercato? Diciamo che secondo me sono 4 acquisti di ripiego. Lukaku non era un giocatore che doveva venire alla Roma, lo stesso Taremi al Milan. Pavard è una seconda scelta dell’Inter. Non erano gli obiettivi principali. In Italia, purtroppo, c’è una grande difficoltà per prendere i calciatori. L’unica che potrebbe è la Lazio ma in questo momento ci sono delle difficoltà dovuto all’integrazione dei calciatori presi in questa estate”.

L’Arabia? Sta facendo quello che faceva la Cina fino a poco tempo fa. Lì il mercato è finito con la chiusure dei rubinetti da parte del governo. Non so quanto possa durare in Arabia. Si tratta di un calcio di denaro e non di agonismo. Si gioca con il rallentatore".

"Su Mancini? Non mi sembra che abbia fatto una buona azione. Mi meraviglio che la FIGC non abbia messo una penale sul contratto dell’ex tecnico. È una situazione sfrenata che è complicato fermare"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE