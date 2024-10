Lazio, Zoff: "Gascoigne mi faceva impazzire". E sulla sfida contro la Juve...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Cresce l'attesa in vista del match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, in programma sabato 19 ottobre alle 20.45. In vista della gara ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex campione del mondo, e doppio ex del match, Dino Zoff: "Se mi sono sentito più mister o più presidente? Direi che mi sono sempre sentito più Zoff. Nella Lazio ho fatto tutto, nella Juventus sono stato allenatore e calciatore, sono due parentesi belle. Non saprei scegliere una delle due squadre, fanno parte della mia vita".

BARONI - "La Lazio di Baroni? Non mi sorprende, lui lo scorso anno ha fatto dei miracoli quindi fiducia l’avevo. Ad ogni modo è ancora presto, le difficoltà si vedranno più avanti. La squadra gioca bene, è piacevole da vedere: complimenti a lui".

PORTIERI - "Provedel e Mandas? Sono bravi tutti e due. Il secondo ha fatto vedere buone cose ma ovviamente ha giocato meno. Avere i portieri buoni è un bel vantaggio. Due portieri titolari è difficili averli; adesso con l’esasperazione del calcio può succedere di tutto, quindi un buon secondo ci vuole".

JUVENTUS-LAZIO - "La partita di sabato non sarà determinante però qualcosa può significare per entrambi i tecnici. La sconfitta nel calcio non significa molto, ma può minare l’entusiasmo. Fare un risultato buono è importante per tutte e due le squadre. Per la Lazio un bel risultato può dare autostima e far aumentare l’entusiasmo del momento; alla Juve potrebbe aiutare per mantenere le aspettative. Le partite di ora sono indicative, le aspettative poi possono cambiare, guardiamo il Napoli dello scorso anno. Pronostico su Juventus-Lazio? Faccio il coniglio e dico x".

GASCOIGNE - "Gascoigne? Delle volte l’ho picchiato (ride ndr) ma io ho sempre avuto un debole per gli artisti. Faceva sempre le battute con le sue parole apprese in italiano. Trovava sempre il modo di farsi volere bene. In 10′ era tutto: forte, bugiardo… tutta la gamma dell’animo umano. Faceva impazzire di disperazione e felicità. Era da menargli e da incensarlo (ride ndr)".

ERIKSSON - "Eriksson? Un signore sotto tutti gli aspetti, era facile stare bene con lui".

