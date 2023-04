Lazio, Zoff: "I risultati nascono dalla difesa. Provedel? Per me è..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Portiere della Juventus dal 1972 al 1983, tra i più forti di sempre nel suo ruolo, Dino Zoff è ricordato in casa Lazio per esser stato allenatore e presidente dei biancocelesti tra il 1990 e il 2001. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex tecnico ha commentato l'attuale momento della squadra di Sarri, dedicando una parentesi anche a Ivan Provedel:

"Il momento della Lazio è positivo, ma è da un po’ di tempo che ritengo che la squadra di Sarri possa assolutamente competere per entrare nella lista delle squadre che faranno la prossima Champions. La posizione attuale è la migliore possibile, ora è doveroso credere che si possa competere fino alla fine. Il concetto è semplice, quando una squadra non subisce gol il presupposto è sempre positivo. Si parte da lì, dall’organizzazione difensiva dalla quale derivano i risultati. In questo Sarri ha grandi meriti, ha creato questa organizzazione che permette a tutti di lavorare bene. La Lazio non la trovi mai scoperta, questo è un grande vantaggio. Inoltre c’è qualità di giocatori. Per essere chiaro, non credo ai miracoli sportivi. Le possibilità ci sono tutte, è da un mese che lo dico. La Lazio è sempre stata più o meno a questi livelli, ora ancora meglio. A questo si aggiunge la penalizzazione che ha tolto punti alla Juventus e la discontinuità dell’Atalanta. Juventus? Buona parte delle possibilità Champions passano da questa partita".

PROVEDEL - "Provedel per me è stata una sorpresa. Non lo conoscevo molto, è un portiere completo, con buona personalità, sta dando un contributo notevole. A Roma è sempre molto dura fare il portiere e lui sta davvero dimostrando di essere all’altezza, in un momento in cui si è un po’ persa la specificità, la sostanza del ruolo. C’è un abuso del concetto di costruzione dal basso e di utilizzo dei piedi. Poi magari vedo portieri che non respingono bene il pallone o che non lo controlla come dovrebbe".