Lazo, Giordano: "Settimana calda ma bello esserci da protagonisti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Terza vittoria consecutiva per la Lazio che dopo Empoli e Frosinone vince anche contro l'Udinese grazie alle reti di Pellegrini e Vecino rientrando ampiamente nella corsa al quarto posto che ora dista tre punti. Sul momento della squadra di Sarri ha detto la sua l'ex biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "Sarà una settimana calda, ma è bello esserci da protagonisti. Tra un momento positivo e negativo, ma se poi le cose le fai con la coscienza e le motivazioni giuste prima o poi tornano a premiarti e a metterti dove meriti. Fino a poche settimane fa la classifica era inguardabile, ora la Lazio ha rimesso le cose apposto, ma non ha fatto ancora niente di eccezionale. Ora c’è la speranza di poter competere fino alla fine per il quarto posto, vale per la Lazio ma anche per le altre in corsa. La crisi del Napoli è profonda, lo spiraglio Champions è importante. La Lazio ha ritrovato gruppo, unione di intenti, forza del collettivoche a volte può sopperire alle mancanze".

VECINO - "Vecino? Se facesse da titolare 32-33 partite, arriverebbe a quota 7-8 gol stagionali. E’ un giocatore importante, ha una lettura di partita incredibile, ha grandi inserimenti. Parliamo di un giocatore che determina, dalla grande personalità ed esperienza internazionale".

ROMA - "La Roma, se ha gli uomini migliori in condizione, è una squadra che gioca in modo veloce, penetra molto centralmente, deve essere brava la Lazio a schermare bene in quella zona. Poi però se sei veloce a ribaltare il campo vanno in difficoltà perché tendono ad allungarsi. La Lazio deve continuare così, il momento è positivo ma va data continuità cercando di migliorare la qualità del gioco e sbagliando meno tecnicamente".