Le squadre con i giocatori più fedeli in Europa: la Lazio domina

Uno studio inedito e davvero particolare quello di TicketGum.com che ha deciso di misurare il livello di fedeltà dei giocatori in giro per l'Europa. Il portale inglese infatti ha stilato la classifica delle squadre europee con i calciatori più fedeli, ovvero quelli che sono rimasti più a lungo in quella società senza mai cambiare aria. In un calcio sempre più dominato dal dio denaro, l'amore per la propria maglia non è più qualcosa di scontato, anzi diventa un valore aggiunto. In Italia, la squadra con i giocatori più fedeli nella storia della Serie A è la Lazio che ha una media di permanenza di circa 38,3 mesi a calciatore. Colui che è rimasto più a lungo in biancoceleste è Roberto Baronio con 14 anni di permanenza. Numeri importanti che sottolineano anche la bontà e la serietà dell'ambiente. Completano il podio italiano il Sassuolo (35) e l'Atalanta a pari merito con il Napoli (33,5). Quinta la Juventus (33). Per quanta riguarda gli altri campionati sono in cima alle graduatorie il Manchester United (54,4), il Bayern Monaco (45,7) e l'Athletic Bilbao che ha la media di permanenza più alta d'Europa (57,2) impreziosita dalla qualità di valorizzare e tenersi stretti i prodotti del proprio settore giovanile da parte della società basca.