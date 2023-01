Lecce, aumenta il numero degli infortunati: un altro titolare salta la Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non è stato l'inizio dell'anno che si aspettava Baroni il quale, in questi giorni, ha visto salire a quattro il numero degli elementi del suo Lecce che salteranno la Lazio nella sfida del 4 gennaio del Via del mare. Ai già indisponibili Bistrovic, Helgason e Dermaku, infatti, si è aggiunto anche Di Francesco che nella giornata di oggi ha svolto un lavoro differenziato a causa di un fastidioso problema alla schiena. Al suo posto si candida per una maglia da titolare il zambiano Banda, mentre dovrebbe farcela per la sfida Pongracic.