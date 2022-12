Lecce, Baroni incensa la Lazio: "Gioca il miglior calcio in Italia insieme a..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'allenatore del Lecce, Baroni, ha parlato anche della Lazio, sua prossima avversaria in campionato. Il tecnico, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha utilizzato parole di stima nei confronti dei biancocelesti guidati da Sarri: "Siamo la squadra più giovane d’Italia e la quinta in Europa. Ripartiamo dalla Lazio, squadra che assieme a Napoli e Milan gioca il miglior calcio in Italia. Il difficile per noi viene ora, perché ancora non abbiamo fatto nulla, nonostante abbiamo chiuso bene il 2022. Sarebbe stato bello non fermarsi, visto che eravamo nel nostro momento migliore".

