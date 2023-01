Lecce, Baroni: "La Lazio ci ha fatto spendere tante energie. Il gruppo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo aver vinto contro la Lazio, il Lecce domani sarà impegnato domani contro lo Spezia. In conferenza stampa, il tecnico Baroni è tornato a parlare della sfida contro i biancocelesti: "Dopo una vittoria come quella che abbiamo trovato con la Lazio, in cui il gruppo ha speso tantissimo, conterà molto soprattutto l'impegno mentale. Domani serve una gara maiuscola per riuscire a fare punti". "È una partita ravvicinata, dopo una sfida come quella contro la Lazio che ci ha visto spendere tantissimo sotto tutti i punti di vista e abbiamo cercato di mettere dentro lavoro e recuperare", ha concluso l'allenatore.

