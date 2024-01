Lecce, Corvino si fa sentire dopo la Lazio: "Rimango basito quando..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Il Lecce è uscito sconfitto dall'ultimo match giocato in campionato contro la Lazio. La rete di Felipe Anderson nel secondo tempo è stata decisiva per mettere ko la formazione di D'Aversa. A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Pierotti, ha preso la parola il direttore sportivo giallorosso Pantaleo Corvino. In particolare si è soffermato sulle recenti prestazioni della squadra. Queste le sue parole.

"È finito il girone di andata e possiamo tracciare un bilancio di quanto fatto. Per noi è importante non solo l'obiettivo, ma anche il come raggiungerlo. Se per raggiungerlo si lasciano strascichi di natura economica, forse è meglio non raggiungerlo. Bisogna tenere conto del percorso, del mantenere il club sostenibile. Sotto questo aspetto ci siamo stati sempre. Aver conservato la Serie A non è stato facile, ora andiamo a lottare contro asset con stratosferiche risorse economiche. Nonostante questo, per ora stiamo riuscendo a conservare un posto in Serie A. Se finisse oggi il campionato saremmo per due anni consecutivi in Serie A: i tifosi non hanno mai visto la squadra nelle ultime 3, non è normale. Con il mercato invernale cercheremo di migliorare la squadra, ma dobbiamo vedere anche cosa fanno gli altri".

"Rimango basito quando sento che il Lecce non vince o fuori casa fa fatica o che non c'è chi la mette dentro. Fuori casa abbiamo giocato contro Fiorentina, Juventus, Roma, Inter, Atalanta, Lazio… e ci si meraviglia. Leggo critiche anche se pareggiamo con Monza e Udinese, che per monte ingaggi non lottano per la salvezza. Salernitana, Genoa e Cagliari hanno monte ingaggi da 30 milioni, aggiungendo a queste il Frosinone abbiamo realizzato 10 punti. A volte mi chiedo cosa dobbiamo fare di più".