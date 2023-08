Lecce, D'Aversa: "Abbiamo fatto un capolavoro, Lazio da Champions. E Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio viene beffata sul finale dal Lecce e al Via del Mare termina 2-1. Il gol di Immobile non basta all’esordio dei biancocelesti che si ritrovano sfilati 3 punti. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce: “Nel finale mi sono divertito perché durante la partita trovarsi sotto non era piacevole seppur stessimo facendo una buona partita. Sono orgoglioso della partita di questa sera perché significa che hanno fatto un capolavoro. Questa vittoria la dedichiamo al nostro club e al nostro pubblico, giocare davanti a 30.000 spettatori è stato entusiasmante. Fascia sinistra con Gallo? In Coppa Italia ha avuto problemi, è un predestinato ha una forza devastante per l'età che ha, non abbiamo perso qualità sulla fascia sinistra".

L'allenatore del Lecce ha analizzato la partita anche in conferenza stampa: “La partita di questa sera è stata un capolavoro, durante la settimana hanno lavorato tutti benissimo per far sì che venisse fuori questa gara. Sono orgoglioso, dopo tanti anni vincere la prima davanti al nostro pubblico è veramente importante per me. Siamo molto soddisfatti, questa vittoria la dedichiamo al presidente, ai direttori sportivi e soprattutto ai nostri tifosi, uno spettacolo vedere uno stadio così pieno. Il risultato finale è quello giusto. Nel primo tempo ho visto i vecchi fantasmi, ci siamo trovati sotto dopo aver avuto noi le prime due occasioni importanti, sul gol abbiamo avuto fretta di uscire sulla pressione di Romagnoli, avremmo dovuto aspettare un attimo. Sappiamo che quando concedi delle occasioni a giocatori importanti come quelli della Lazio - la Lazio squadra da Champions con un allenatore molto preparato, molto bravo - li puoi pagare cari. Come nel secondo tempo, se la situazione di Immobile fosse andata in modo diverso, adesso stavamo parlando di altro. Ritrovarsi sotto contro una squadra con giocatori di gamba come Zaccagni, Immobile, Anderson, vuol dire che hanno fatto una grande prestazione”.

TORNA ALLA HOMEPAGE