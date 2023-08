Lecce, D'Aversa: "Il calcio d'agosto è preparazione. La stagione..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani il Lecce scenderà in campo alle 21 per affrontare il Como nel primo turno di Coppa Italia, poi ci sarà l’esordio contro la Lazio valido per la prima giornata di Serie A. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida, il tecnico D’Aversa ha affermato: “Ufficialmente inizia la stagione, ma credo che in ogni partita deve scendere in campo per fare risultato pieno. La squadra arriva bene, ma dobbiamo considerare che il calcio d’agosto è un periodo di preparazione, quindi non deve portare entusiasmo se le cose fanno bene e nemmeno fare catastrofi se le cose non vanno nel verso giusto. La squadra si allena con intensità dal primo allenamento. Ho veramente poco da rimproverare a questo gruppo”.

