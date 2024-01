Lecce, D'Aversa: "La Lazio sta bene, noi con molte assenze. E Almqvist..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il girone di ritorno inizia come quello d'andata: Lazio e Lecce tornano ad affrontarsi, ma questa volta nello scenario dello Stadio Olimpico, casa degli uomini di Maurizio Sarri. Per presentare la partita e fare il punto sulle condizioni della rosa, prima della partenza per la Capitale è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei salentini, Roberto D'Aversa:

"Sarà importante il lavoro delle catene. Il nostro atteggiamento dipenderà anche da loro, palleggiano e dialogano negli spazi stretti. Dobbiamo limitare il loro pregio applicando pressioni. Dobbiamo concedere il meno possibile, affrontiamo la Lazio nel proprio stadio in un momento di forma positivo. Prima o poi le partite le dobbiamo affrontare tutte. Pensiamo ad una gara per volta. Domani giochiamo fuori casa e abbiamo qualche assenza, ma pensiamo agli aspetti positivi. Dobbiamo concretizzare il più possibile e concedere nulla ad una squadra che sta molto bene. Almqvist ha lavorato interamente con la squadra in settimana, può partire dall'inizio. Subiamo troppi gol di testa? Non mi va di commentare i dati negativi prima di una partita. Lavoriamo sui pregi, con entusiasmo e personalità. Ci sono tante squadre più strutturate di noi che subiscono gol di testa. Contro il Cagliari abbiamo segnato di testa".