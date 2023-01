Lecce, Di Francesco: "Lazio fortissima. Ma ecco cosa ci ha chiesto Baroni"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto in conferenza stampa a qualche minuto dal triplice fischio di Lecce - Lazio, Federico Di Francesco ha commentato in questo modo la vittoria: "Nell'intervallo il mister ci ha chiesto di ribaltare la partita, nonostante un primo tempo negativo eravamo rimasti in piedi. Abbiamo avuto una grande reazione contro una squadra fortissima come la Lazio, che ha grandi meriti per quanto riguarda il primo tempo. Nella ripresa i meriti sono tutti nostri e ci hanno consentito di vincere".

SECONDO GOL - "L'azione del secondo gol spesso la proviamo in allenamento. La palla incrociata sul secondo palo è stato bravo Hjulmand a darmela, io a rimetterla in mezzo e Colombo a infilarla in rete".

