Lecce, Di Francesco torna sulla Lazio. E sul gol annullato...

Alla vigilia della gara contro il Torino di Baroni, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco è tornato a parlare dell'ultima sconfitta subita all'Olimpico contro la Lazio. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

"Abbiamo svolto un ottimo lavoro in settimana, tranne un po' oggi perché il campo era un po' zuppo di pioggia. Abbiamo analizzato gli aspetti su cui lavorare. Vogliamo migliorare la prestazione vista contro la Lazio, che era in giornata e ha sbagliato pochissimo. Non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, non voglio tornare sul gol annullato che era valido. Non possiamo tornare indietro, possiamo solo guardare avanti e migliorare le cose che non ci sono piaciute nell'ultima partita".

"A gara in corso avevo cercato di avvicinare gli attaccanti all'area di rigore, cosa che non ha dato grandissimi frutti, ma nel secondo tempo abbiamo avuto un po' di pallino del gioco in mano, mentre nel primo tempo siamo stati un po' alla mercé della Lazio. Baroni? Ho sempre avuto un ottimo rapporto e reciproca stima. Due anni fa ha avuto la chance di allenare la Lazio, se l'è guadagnata sul campo. Ha fatto la gavetta e ha ottenuto risultati importanti. Ora allena una grande squadra con una grande storia e ottimi elementi. Lo ritengo un ottimo allenatore".

"Ricordiamoci che squadra siamo e da dove arriviamo e ricordiamoci che squadra è la Lazio. Loro hanno avuto un percorso facilitato cambiando poco, prendendo i nostri elementi e i loro ci può stare perdere. Non ci sono 95 minuti perfetti, neanche da parte delle grandi squadre. Il coraggio serve, ma bisogna capire cosa significa. Meglio perdere 1-0 o 4-0 perché ho osato troppo? Con la Lazio non si è visto il miglior Lecce, dal mio punto di vista la Lazio ha meritato la vittoria. Ripartiamo dalle cose buone, non deve esserci mai appiattimento ma ci vuole equilibrio. Dobbiamo avere coraggio mantenendo gli equilibri di squadra. Devi essere bello e concreto".