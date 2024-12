Lecce, Giampaolo a Dazn: "In difesa siamo contati. Bisogna cercare di..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato ai microfoni di Dazn, il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha parlato della sfida di questa sera contro la Lazio, che inizierà tra pochi minuti. Ecco le sue parole: “C’è bisogno di continuare, la nostra è una classifica precaria, bisogna cercare di raccogliere qulacosa in ogni partita. Sono stato anche fortunato in queste 4 partite. Non so se mi sono modernizzato, penso che il calcio sta andando in un altra direzione, o sei dentro o sei fuori. Il mio pensiero però è sempre simmetrico, faccio fatica a stare dietro a tutti questi uno contro uno, per alcune cose stiamo tornando indietro. In difesa siamo contati, spero che non succeda nulla, qualche alternativa ce l’abbiamo in caso, ma bisognerebbe adattare qualcuno".