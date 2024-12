Lecce, Giampaolo: "Lazio squadra forte, non c'è altro da dire. Tavares? Un martello"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia di Lecce - Lazio, in conferenza stampa, è intervenuto Giampaolo per presentare la sfida. Soffermandosi sui biancocelesti, il tecnico dei salentini ha dichiarato: "La squadra è forte. Ho visto diverse partite. Gioca con grande sicurezza, ha qualità. Anche contro l'Inter ha fatto una grande prima mezz'ora. Incontriamo una squadra forte. Coprono bene le due fasi di gioco. Squadra forte, c'è poco da aggiungere. E in grande autostima nonostante la battuta di arresto. Se avessero meno qualità tecniche sarei meno preoccupato. Siccome ci sono giocatori forti, l'aspetto psicologico incide meno. Partita complicatissima".

"Chi fermerà Tavares? È un martello di fascia. La contrapposizione deve essere fisica oltre che tecnica. Tavares ti porta via. Kaba calpesta altre mattonelle quindi non prevedo lui su Tavares".

