Lecce, l'esordio sarà contro la Lazio: le aspettative di Falcone sulla stagione

Il 20 agosto la Serie A ripartirà con una nuova e entusiasmante stagione. Il Lecce farà il suo esordio in casa contro la Lazio e oggi, soffermandosi proprio sull'inizio del campionato, Wladimiro Falcone, durante la conferenza stampa di presentazione, ha espresso le sue sensazioni in merito: "Se è vero che ho un anno in più di esperienza, è vero pure che sarà un campionato complicatissimo. Spero di essere di aiuto anche per i più giovani”.

