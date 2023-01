Lecce, la Lazio sta arrivando! Pedro suona la carica: “Come on” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Il Mondiale è definitivamente alle spalle, la pausa è finalmente finita e sta per tornare la Serie A. Solo 24 ore separano la Lazio dalla sfida col Lecce, l’appuntamento è alle 16:30 allo Stadio Via del mare. I biancocelesti fremono, non vedono l’ora di tornare in campo pronti a riprendere da dove erano stati interrotti, determinati più che mai a raggiungere gli obiettivi prefissati. Hanno lasciato la Capitale per raggiungere la cittadina pugliese in vista del match di domani e, su Instagram, Pedro suona la carica. Lo spagnolo ha condiviso una story su instagram che lo ritrae in partenza, accompagnata dal messaggio: “Come on Lazio!”.

