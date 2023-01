Lecce - Lazio, Baroni: "Incontriamo una squadra di grandissimo valore"

Fonte: Ansa

Riprendere la corsa che ha portato i giallorossi fuori dalla zona pericolo, e dare seguito alle due vittorie contro Atalanta e Sampdoria. Il Lecce di Marco Baroni è pronto a ripartire a pieni giri dopo la sosta forzata del campionato per il Mondiale. "La certezza è la nostra fatica - dichiara il tecnico giallorosso nella consueta conferenza della vigilia -. Ci attende un mese difficile, questo è un nuovo campionato: durante la sosta abbiamo lavorato duramente. La squadra è in fiducia, dobbiamo avere un atteggiamento propositivo basato su umiltà e determinazione. Non credo posiamo avere ripercussioni negative".

Al Via del Mare, che domani registrerà nuovamente un sold out, arriva la Lazio, quarta forza del campionato, che di certo non ha fatto dormire sonni tranquilli al tecnico giallorosso: "Sappiamo chi incontriamo - prosegue Baroni - è di grandissimo valore e sa benissimo cosa fare perché ha avuto una continuità di guida tecnica. Conosciamo le difficoltà della gara, ma questo sarà per noi uno stimolo in più. La Lazio è una compagine che fa calcio, una delle più difficili da affrontare: ci serviranno compattezza ed aggressività. Domani ci sarà lo stadio pieno, quindi ci sono le premesse per fare la prestazione. Maleh? Abbiamo due assenze importanti in quel ruolo e sicuramente lo vedremo in campo. È in condizione perché a Firenze ha sempre lavorato e le sue motivazioni per noi saranno importante".