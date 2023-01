Lecce - Lazio, è il “Matchday”: la società ricorda l’appuntamento - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Mancano poche ore al calcio d'inizio di Lecce-Lazio (ore 16:30), sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. I biancocelesti così come le altre squadre, tornano in campo dopo quasi due mesi di stop per via della sosta mondiale. L’auspicio è di riprendere il discorso Champions League, obiettivo che sottotraccia la squadra spera di poter centrare al termine del campionato. Per questo è importante ripartire con il piede giusto. La società ha voluto ricordare l’appuntamento tramite i canali social ufficiali con il consueto post del “Matchday”. Nella grafica si vede Milinkovic-Savic, che è pronto a dar nuovamente manforte alla causa dopo aver disputato il mondiale con la Serbia.