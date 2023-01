Lecce - Lazio, ecco quanti tifosi saranno presenti allo Stadio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

C'è voglia di calcio in Italia, dopo quasi due mesi passati ad assistere un Mondiale a cui gli azzurri non hanno preso parte. L'attesa però sta finendo e gli stadi tra due giorni torneranno a esplodere di passione. Tra questi c'è anche il Via del Mare, lo stadio del Lecce che il 4 gennaio ospiterà la Lazio alle 16.30. In questi giorni lo stadio del capoluogo pugliese è diventato sold out a dimostrazione di quanto i salentini e i laziali abbiano voglia di tornare a vedere e tifare le rispettive squadre. Come riporta Lapresse, infatti, saranno 30.000 i tifosi presenti a Lecce di cui una buona porzione sarà biancoceleste, divisa tra il settore ospiti e una parte della curva vicina.