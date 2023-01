Lecce - Lazio, fischia Marinelli: un solo precedente con un arbitro laziale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il campionato della Lazio riparte da Lecce. Al Via del Mare la squadra di Maurizio Sarri inizia il ciclo di partite di gennaio sfidando gli uomini di Marco Baroni. La partita sarà arbitrata da Livio Marinelli, fischietto della sezione di Tivoli. Prima assoluta per lui contro i biancocelesti, mentre c'è un precedente in cui la Lazio è stata arbitrata da un direttore di gara della stessa regione: era il 20 maggio 2019 e, nella prima partita successiva alla vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta, la squadra allora di Simone Inzaghi pareggiò 3-3 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

REGOLA - L’articolo 4 del regolamento recita: "L’AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia, ed in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale". Quindi un arbitro della sezione di Tivoli può tranquillamente dirigere le partite delle squadre di Roma: Marinelli in stagione ha un precedente anche con i giallorossi, nella trasferta di Empoli del 12 settembre.