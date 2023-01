Lecce - Lazio, i convocati di Baroni: due recuperi importanti e Maleh...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

A poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro la Lazio, Baroni, allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Via del Mare in programma domani, 4 gennaio, alle ore 16.30. Tra i convati del tecnico ci sono Pongracic e Di Francesco, fino a ieri in dubbio per problemi fisici, come anche Maleh, nuovo acquisto dalla Fiorentina ufficializzato in mattinata. Restano out Dermaku e Bistrovic.

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone;

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pongracic, Tuia, Umtiti, Pezzella;

Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Maleh, Hjulmand;

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Rodriguez, Strefezza, Voelkerling