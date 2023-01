Lecce - Lazio, i convocati di Sarri: assente un big, torna Immobile

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Mancano solo poche ore e la Lazio tornerà in campo, dopo 52 giorni di attesa. La squadra di Maurizio Sarri alle 16.30 scenderà in campo al Via del Mare contro il Lecce di Baroni, per la sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. Nella lista dei convocati, diramata dal tecnico biancoceleste, sono assenti i due spagnoli: Luis Alberto, a causa di problemi fisici, e Gila. Torna, invece, Immobile dopo un lungo infortunio che lo aveva costretto a restare a casa nell'ultima sfida giocata a Torino contro la Juventus. Presente anche il giovane Floriani Mussolini. Di seguito la lista al completo.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Floriani M., Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.