Lecce-Lazio: i precedenti di mister Sarri contro i salentini

La sfida che attende la Lazio a Lecce sarà speciale anche per mister Sarri che nel corso della sua carriera ha affrontato quattro volte la compagine pugliese. Non sempre però è stato assistito dalla fortuna. Il primo match risale al 2006/2007 quando il tecnico toscano guidava l'Arezzo in Serie B. I salentini però ebbero la meglio e vinsero in trasferta con gol di Tulli. Nel 2010 invece il suo Grosseto fu travolto dal Lecce di De Canio con un roboante 4-1. Per ritrovare un confronto contro i giallorossi bisogna arrivare alla stagione 2019/2020 quando Sarri alla guida della Juventus pareggiò per 1-1 al Via Del Mare e si impose per 4-1 all'Allianz Stadium grazie alle marcature di Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain e De Ligt.