Lecce - Lazio, il Via del mare apre le sue porte: il settore ospiti si riempie - FOTO

Manca un’ora e mezza circa al fischio d’inizio del match tra Lecce e Lazio, lo Stadio Via del mare ha aperto le sue porte ai tifosi che pian piano stanno prendendo posto nell’impianto. L'atmosfera sarà caldissima, lo stadio sarà gremito. Il settore ospiti è sold out, i biancocelesti riceveranno una calorosa accoglienza che non gli farà rimpiangere l’aria di casa e gli darà la giusta carica per affrontare al meglio il ritorno in campionato.

