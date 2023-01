Lecce - Lazio, l'analisi di Cucchi: "Squadra leziosa e poco grintosa. Nei secondi 45'..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Inizia con una sconfitta il 2023 della Lazio che, questo pomeriggio al Via del Mare, non è riuscita a battere il Lecce, subendo la determinazione di Di Francesco e compagni. Riccardo Cucchi, come accade di consueto, ha analizzato la prova dei biancocelesti direttamente dal proprio profilo Twitter. La storica voce di "Tutto il calcio minuto per minuto" ha scritto: "Buon primo tempo della Lazio che non è stata in grado di raddoppiare. Vistosissimo calo nel secondo con il ritorno di un Lecce determinato e concreto che rovescia la gara. Lazio, troppo leziosa e poco grintosa".

