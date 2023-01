Lecce - Lazio, la delusione non frena l'amore: squadra sotto al settore ospiti - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Brutta prova della Lazio in occasione della prima gara del nuovo anno. Non basta il gol di Immobile: la squadra di Sarri si fa recuperare dal Lecce ed esce dal Via del Mare sconfitta e amareggiata. Ma la delusione non frena l'amore: al triplice fischio, l'intera squadra ha ringraziato i tifosi arrivati in Salento per assistere alla gara. Ed è andato in scena una sorta di scambio di applausi: la sconfitta fa male, ma l'unione tra i giocatori e il popolo biancoceleste non è messa in discussione. Ci si è dati un nuovo appuntamento: domenica all'Olimpico, contro l'Empoli, per festeggiare la prima vittoria e i 123 anni di storia.

