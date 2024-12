Lecce - Lazio, le probabili formazioni: il piano di Baroni

Si riparte da Lecce. Dopo la batosta rimediata contro l'Inter, la Lazio si sposta al Via del Mare per l'ultima giornata di campionato prima di Natale. Per ritrovare la vittoria contro la squadra di Giampaolo, Baroni riparte dalla sua 'formazione tipo'. Di fronte a Provedel torna Lazzari a destra (più di Marusic), con Nuno Tavares confermato a sinistra. Tanti dubbi al centro per le condizioni di Gila e Romagnoli: lo spagnolo ha più chance di recupero, in caso di forfait di uno dei due è già pre-allertato Patric. Anche Gigot non è al meglio, resta da valutare. In mediana fanno coppia ancora Guendouzi e Rovella, con la speranza di ritrovare Vecino almeno per la panchina. In attacco si rivede il doppio centravanti con Dia (in vantaggio su Pedro) dietro Castellanos, rientrato dalla squalifica. Sulle fasce spazio di nuovo a Isaksen a destra e a Zaccagni a sinistra. Pronti a subentrare sia Noslin che Tchaouna.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Gigot, Vecino, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Pedro, Noslin. All.: Baroni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic; Tete Morente. All.: Giampaolo.