Lecce-Lazio: per Immobile solo un gol in Salento: l'ultima volta...

Ciro Immobile è pronto a tornare in campo. Il bomber della Lazio dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde negli ultimi mesi del 2022, vuole nuovamente trascinare i suoi a suon di gol. Il primo appuntamento è quello del Via del Mare di Lecce, un campo in cui ha avuto poche possibilità di esprimersi in carriera. Infatti nelle ultime stagioni la compagine pugliese ha disputato appena due volte la Serie A e nel periodo in cui ha avuto un po' più di continuità nel massimo campionato Immobile era ancora agli albori. Per questo l'unica rete nell'impianto leccese risale al 27 ottobre 2010 quando l'attaccante vestiva la maglia del Siena. Il gol del momentaneo 0-1 nel terzo turno eliminatorio non è però servito ai suoi che alla fine di sono dovuti arrendere ai padroni di casa. Il 3-2 finale costò anche l'eliminazione al terzo turno di Coppa Italia ai bianconeri toscani. Da allora ha disputato appena una partita nel fortino giallorosso ed è quella nefasta del 7 luglio 2020, quando la Lazio fu sconfitta per 2-1 in rimonta. Una battuta d'arresto che di fatto estromise l'allora formazione di Simone Inzaghi dalla lotta scudetto. Insomma, i precedenti non sono dei migliori, per questo Immobile spera di scrivere una nuova pagina decisamente più rosea. D'altronde dalle sue reti passano le speranze Champions League degli aquilotti.