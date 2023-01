Lecce - Lazio, salentini vicini al primo colpo di calciomercato: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Lunedì 2 gennaio apre il calciomercato di gennaio e il Lecce è al lavoro per chiudere il primo acquisto. Il club pugliese è romai ai dettagli nella trattativa con la Fiorentina che porterà agli ordini di Marco Baroni il centrocampista Youssef Maleh in prestito oneroso con obbligo in caso di salvezza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il classe '98 ha già salutato i compagni e sta aspettando la definizione tra le due società. Il Lecce proverà a mettere a il giocatore a disposizione del proprio allenatore già per la partita contro la Lazio del 4 gennaio.