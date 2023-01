Lecce-Lazio, Sarri aspetta e poi esulta: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

Pugno chiuso e urlo. Non esulta solo Ciro Immobile per il gol che stappa il match contro il Lecce, ma lo fa anche Maurizio Sarri. Dopo la rete firmata dal capitano, il tecnico biancocelestw ha aspettato la conferma della sala Var per gioire e schizzare fuori dalla sua panchina. Esultanza rabbiosa per il Comandante, molto soddisfatto dell'approccio dei suoi ragazzi al Via del Mare.