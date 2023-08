Lecce - Lazio, tutte le info per i tifosi presenti: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno più di 1.000 i tifosi laziali presenti al Via del Mare di Lecce, per l'esordio stagionale della Lazio di Maurizio Sarri, circa 30.000 gli spettatori totali. Onde evitare disagi di tipo organizzativo, la società pugliese ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, tutte le informazioni necessarie a entrambe le tifoserie per raggiungere senza alcuna problematica lo stadio. Di seguito le info.

"L’U.S. Lecce comunica che lo stadio comunale Ettore Giardiniero di Via del Mare in occasione della gara Lecce - Lazio è “SOLD OUT” in ogni ordine di posto.

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18.15.

In considerazione dell’elevata partecipazione di pubblico e dei possibili rallentamenti dovuti all’intenso traffico veicolare su tutta la rete stradale, si ritiene assolutamente necessario rivolgere un invito alla tifoseria auspicando la collaborazione di tutti al fine di prevenire possibili disagi.

Si raccomanda vivamente di:

▪ Raggiungere lo stadio con congruo anticipo (almeno 1 ora e mezza prima dell’inizio della partita);

▪ Prediligere il servizio di trasporto pubblico locale “Stadio in Bus” con fermata all’altezza della rotatoria Via Carlo Leo/S.P 364 Lecce – San Cataldo;

▪ Utilizzare le aree parcheggio presenti presso Piazza Madre Teresa di Calcutta, l’area mercato settimanale Via Bari e largo Settelacquare con

Uscita n. 8 Tangenziale Est (indicazioni Mercato ortofrutticolo);

Si ricorda che in questa stagione sportiva, l’Amministrazione Comunale ha disposto il libero accesso nell’area di sosta del piazzale Rozzi (Tribuna Est) con capienza di circa 600 posti auto compresi gli stalli riservati ai possessori di CUDE (soggetti con disabilità).

Al fine di evitare spiacevoli disguidi, si ricorda che anche nel caso di cessione dell'abbonamento (seguendo l’apposita procedura di cambio utilizzatore), i possessori di abbonamenti tradizionali (non caricati su tessere del tifoso o tessere US Lecce Program) sono obbligati a utilizzare la tessera in originale per l’accesso all’interno dello stadio.

Non saranno pertanto riconosciute foto sul cellulare o fotocopie dell'abbonamento.

Come è noto, a partire da questa stagione, è prevista, laddove richiesta dal tifoso all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento, la versione digitale dell'abbonamento tradizionale (cd. WEBA4)che permette di poter utilizzare il titolo in formato .pdf direttamente dal proprio smartphone evitando gli eventuali disagi legati all’abbonamento tradizionale stampato su card (es. mancata lettura ai tornelli a causa di codice a barre danneggiato, smarrimento del titolo, obbligo di consegna materiale della tesseraall'utilizzatore in caso di cambio utilizzatore).

Si ricorda che anche per questo tipo di titolo di accesso “WEBA4”è obbligatorio trasmettere in formato digitale l'abbonamento WEBA4 unitamente alla ricevuta del cambio utilizzatore.

Per tutte le problematiche di ticketing si prega di contattare con la massima sollecitudine l’ufficio Biglietteria al nr. 334.2844565 (anche tramite messaggio whatsapp) e/o inviare comunicazione all’indirizzo abbonamenti@uslecce.it.

BOTTEGHINI Stadio – Non abilitati alla vendita dei biglietti. Attivi domenica 20 agosto dalle ore 18.15 alle ore 21.30, solo per i servizi di “RITIRO ACCREDITI” e “CAMBIO UTILIZZATORE”.

L’U.S. Lecce ringrazia tutti i tifosi per la gentile collaborazione".