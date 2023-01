Lecce - Lazio, Zaccagni e due tifosi d'eccezione: Chiara e Thiago in prima fila! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In occasione di Lecce - Lazio, Mattia Zaccagni può contare senz'altro sul sostegno dell'intero popolo biancoceleste, ma anche sull'amore di due tifosi d'eccezione. La compagna Chiara Nasti ha condiviso su Instagram foto e video che la ritraggono in compagnia del piccolo Thiago. I due indossano la maglia della Lazio e in sottofondo c'è l'inno. In prima fila per papà Mattia.

