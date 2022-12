Lecce, nove gol nella seconda amichevole. Ma tantissimi giocatori out

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue la preparazione del Lecce in vista del rientro in campo contro la Lazio fissato per il 4 gennaio. Seconda amichevole per la squadra salentina scesa in campo all’Heffort Sport Village di Parabita con i dilettanti locali della Soccer Dream, superati con un roboante 9-1. Buon test per i giallorossi che, nonostante l'avversario modesto, iniziano a mettere benzina nelle gambe. Baroni non manda in campo tutta la rosa, ma tiene a riposo parecchi elementi. Come riportato da calciolecce.it, Falcone, Tuia, Umtiti, Baschirotto, Gendrey, Blin, Gonzalez, Hjulmand, Banda, Di Francesco, Cetin, Strefezza e Colombo hanno svolto esclusivamente lavoro in palestra.