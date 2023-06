Lecco, dall'euforia della Serie B all'incubo Serie D: cosa sta succedendo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla gioia per la promozione all'incubo retrocessione non in Serie C ma addirittura in Serie D. È quello che sta accadendo al Lecco che a breve potrebbe veder bocciata la sua domanda di iscrizione al campionato cadetto. Il motivo? Come riporta La Gazzetta dello Sport lo stadio del club non è a norma e i lavori da fare sono tanti. Per iscriversi è obbligatorio che l'impianto sia a norma o indicare uno stadio che lo sia.

La società solo lunedì ha iniziato ad affrontare la questione trovando come unica soluzione lo stadio di Padova a 236 chilometri di distanza. Tuttavia in poche ore non è stato possibile reperire tutta la documentazione necessaria e senza questa l'iscrizione non può essere accettata. Il Lecco, nonostante la sorpresa per la promozione in B, avrebbe potuto chiedere alla Figc almeno una proroga per poter guadagnare tempo.

Oltre al danno anche la beffa, il Lecco infatti non solo non giocherà in Serie B ma non tornerà neanche in Serie C scivolando direttamente in Serie D.