Lecco, i tifosi non ci stanno: "Uno scandalo senza precedenti, vogliamo la B"

Il polverone sollevatosi sul Lecco ha scatenato diverse reazioni, tra cui quella degli ultras lombardi che in attesa di capire il parere della Covisoc hanno diramato un comunicato in cui esprimono la loro posizione in merito: “L’intera città di Lecco e provincia non ha fatto in tempo a terminare i festeggiamenti che avete iniziato questa tiritera alla quale non avremmo mai e poi mai pensato di assistere. Vogliamo assolutamente capire cosa sta succedendo, in quanto è follia che si metta in discussione la promozione in Serie B. Di una squadra e di una società che ci ha creduto, ha combattuto e ha VINTO sul campo regalando alla città e ai propri tifosi un sogno. Abbiamo atteso fino a oggi per questo comunicato in quanto fiduciosi che entro la giornata di venerdì, avremmo saputo qualcosa in più, ma di certezze non ne sono arrivate, solo gran titoli di giornale. L’unica certezza che deve esserci e che sarà tollerata è l’ammissione al campionato di Serie B. Sarebbe un disonore per il calcio italiano, uno scandalo calcistico senza precedenti se ci doveste privare di ciò che ci spetta per interessi dei quali non siamo e non saremo mai a conoscenza”.

In pratica la società bluceleste, vincitrice dei playoff di Serie C nella finale con il Foggia, rischia l'ammissione alla prossima Serie B per un vizio di forma. Il Prefetto di Padova, località scelta per le gare casalinghe, ha firmato il documento relativo all'utilizzo dello stadio cittadino oltre il termine perentorio per la presentazione della domanda di iscrizione. Un fattore che rischia di pesare seriamente sull'accettazione della stessa.