Ledesma: “Si può e si deve ripartire. Porte chiuse? Cambia l’aspetto emotivo”

Ai microfoni di TMW, l'ex Lazio Ledesma ha espresso la sua opinione sulla ripresa della Serie A: "Si può e si deve. Soprattutto in Italia, dove oltre all'economia è anche un motore emotivo fortissimo. La gente non potrà andare allo stadio e non è lo stesso, ma seguirà comunque le partite davanti alla tv. Non si deve provare a ricominciare, per me bisogna esserne convinti. Non ci dovranno però essere altre discussioni se mancherà l'uno o l'altro giocatore, il virus non fa distinzioni. Questo va detto, se bisogna finire il campionato. Porte chiuse? L'aspetto più difficile sarà quello emotivo. Anche solo con 10.000 persone, ti arriva l'adrenalina. Invece senti tutte le voci, le urla, gli uomini che arrivano. Sul lato emotivo cambia molto, il calcio è bello con la gente sugli spalti".