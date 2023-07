Leeds, Radrizzani cede ufficialmente il club: i dettagli

Fonte: lalaziosiamonoi.it

Finisce ufficialmente l'era di Andrea Radrizzani al Leeds. L'imprenditore meneghino ha infatti ceduto le quote di maggioranza della compagine inglese al gruppo 49 Enterprise per 170 milioni di sterline. Paraag Marathe assumerà la carica di presidente del club, Angus Kinnear continuerà a essere amministratore delegato e membro del CdA, mentre Rudy Cline-Thomas entrerà a far parte del consiglio di amministrazione come comproprietario e vicepresidente. Radrizzani potrà adesso concentrarsi esclusivamente sulla Sampdoria, club rilevato a giugno dalle mani di Massimo Ferrero, salvando in questo modo il sodalizio blucerchiato dal fallimento.