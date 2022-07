Lega, Casini sull'accordo Dazn-Sky: "Aspettiamo loro, noi siamo pronti..."

ULTIME DA FORMELLO AURONZO GIORNO 15 - LAZIO, SEDUTA POMERIDIANA: SI FERMA CANCELLIERI AGGIORNAMENTO ORE 19.05 - Si conclude la seduta d'allenamento, ma non per Luka Romero, Marcos Antonio, Felipe Anderson, Raul Moro e Bertini rimasti in campo per provare qualche conclusione dal limite dell'area. AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Non ce la fa... AGGIORNAMENTO ORE 19.05 - Si conclude la seduta d'allenamento, ma non per Luka Romero, Marcos Antonio, Felipe Anderson, Raul Moro e Bertini rimasti in campo per provare qualche conclusione dal limite dell'area. AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Non ce la fa... WEBTV LAZIO, LOTITO AI TIFOSI: "LA SQUADRA VI DARÀ SODDISFAZIONI, ORA TOCCA A VOI" Presentazione in corso, la chiude il presidente Claudio Lotito. Microfono in mano, ecco le sue parole al centro dello Zandegiacomo: "Voglio innanzitutto ringraziarvi per la vostra presenza perché dà forza al nostro club. A Piazza del Popoloo promisi che... Presentazione in corso, la chiude il presidente Claudio Lotito. Microfono in mano, ecco le sue parole al centro dello Zandegiacomo: "Voglio innanzitutto ringraziarvi per la vostra presenza perché dà forza al nostro club. A Piazza del Popoloo promisi che... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, È IL TEMPO DEGLI ESUBERI: ECCO IL PIANO DI LOTITO CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta forte sul mercato. Si è aperta da poco la finestra estiva e Lotito è riuscito ad agguantare già sei acquisti e la sensazione è che se ne possano vedere altri. Se però la dirigenza... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta forte sul mercato. Si è aperta da poco la finestra estiva e Lotito è riuscito ad agguantare già sei acquisti e la sensazione è che se ne possano vedere altri. Se però la dirigenza...