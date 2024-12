Lega Serie A, ecco i 12 candidati per il ruolo da consigliere FIGC: e Lotito...

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tra le molte candidature - dodici - al ruolo di consigliere Figc in rappresentanza della Lega di Serie A non c'è quella di Claudio Lotito, presidente della Lazio e consigliere uscente. Le candidature in vista dell'assemblea elettiva del 3 febbraio sono state presentate nei giorni scorsi e pubblicate alla riapertura degli uffici dalla Figc. Per i 3 consiglieri eletti della A (il quarto è di diritto il presidente di Lega) in corsa Francesco Calvo, Stefano Campoccia, Carlo Catte, Claudio Fenucci, Alessandro Ferrari, Adriano Galliani, Giuseppe Marotta, Luca Martines, Luca Percassi, Paolo Scaroni, Saverio Sticchi Damiani, Francesco Terrazzani.