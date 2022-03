Lega Serie A, no al tesseramento di giocatori russi e ucraini: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lega Serie A, ribadendo la scelta già adottata in Premier League e Bundesliga, non apre ai tesseramenti di giocatori russi o ucraini che Fifa e Uefa avevano reso svincolati fino al termine della stagione per la guerra in atto dell'invasione della Russia in Ucraina. Soltanto la Liga e la Ligue 1 (con la limitazione di uno a squadra in Francia) hanno accettato la proposta arrivata da Fifa e Uefa. Le motivazioni che bloccano i tesseramenti, come riporta Il Messaggero, sono di natura sportiva, non si vuole infatti intaccare la competitività del campionato alterando le regole, seppure per buone ragioni, a poche giornate dalla fine.