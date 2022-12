Lega Serie A, via all'assemblea sulle riforme: tutti i temi sul tavolo

Fonte: ANSA

Ha preso il via, nella sede di via Rosellini a Milano, l'assemblea dei club della Lega Serie A. Presenti tutti e 20 le società del massimo campionato, che discuteranno in particolare dei dettagli della riforma che la Lega porterà al Consiglio Figc in programma il prossimo lunedì 19 dicembre. Sul tavolo, inoltre, anche il progetto Radio-Tv della Lega e le offerte arrivate per la Supercoppa italiana dei prossimi anni.

